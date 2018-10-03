В Волгограде после ДТП появились молочные реки

Сегодня, 12:39

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Третьей продольной. После столкновения из одного автомобиля полились молочные реки.

Сегодня, 3 октября, на Третьей продольной улице в Волгограде с утра случилось ДТП, участниками которого стали грузовой автомобиль «КамАЗ» и «Газель». Не разминувшись возле поворота на Селезневку, транспортные средства на полном ходу врезались друг в друга.

После столкновения стало понятно, что грузовая «Газель» перевозила молоко, которое просто начало литься по всей дороге. В социальных сетях свидетели инцидента рассказали, что остальным участникам движения необходимо было приложить максимум водительского умения и маневрировать между коробками с молоком, которые рассыпались прямо на проезжую часть.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи. Известно, что пострадавших в результате аварии нет. Сотрудники полиции установили, что виновником происшествия стали именно водитель КамАЗа, который отправлен для прохождения всех необходимых экспертиз, которые установят его состояние.

Сообщается, что на данный момент нормальное движение на этом участке дороги уже восстановлено.