В Сочи у городского автобуса отлетело колесо на полном ходу

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В социальных сетях жители Сочи активно обсуждают ситуацию, которая сложилась с городским транспортом. Люди уверены, что перед выходом на маршруты автобусы не проходят техническую проверку, что и приводит к таким неприятностям на дороге.

С одним из городских автобусов Сочи, который совершает движение по маршруту №122 из поселка Кудепста в центр города, произошла нештатная ситуация – прямо во время движения у транспортного средства отлетело колесо. Известно, что автобус был довольно новый, марки Hyundai.

Сообщается, что пассажиры, которые на момент инцидента находились в транспортном средстве, не пострадали, некоторые из них просто сильно испугались. После того, как колесо отпало и до момента полной остановки автобуса, он двигался, оставляя на асфальте следы от металлической стойки подвески.

Известно, что на данный момент создана специальная комиссия. Которая занимается расследованием данного инцидента. Все виновные, понесут наказание согласно российскому законодательству. Жители же Сочи просто возмущены таким отвратительным техническим состоянием городского автобусного парка, в сети многие сообщают, что иногда даже страшно заходить в общественный транспорт.