На Кубани иногородний водитель заснул за рулем и врезался в прицеп

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Переутомившийся виновник получил травмы, но медики оперативно оказали помощь. Правоохранительные органы публично попросили водителей слушать свой организм.

На Кубани сегодня, 2 августа, на трассе М4 «Дон» иногородний водитель заснул за рулем и врезался в прицеп, не выдержав безопасное расстояние между машинами. Как сообщает полиция, мужчина вел машину 9 часов без отдыха, что и спровоцировало внезапный сон в движении.

ГИБДД России предупреждает, что за рулем нужно быть не более 5 часов. По истечению этого времени глаза водителя уже не замечают мелких объектов, не могут оценить расстояние и скорость движущихся машин, а реакция и вовсе засыпает. Поэтому нужно прислушиваться к своему организму, если говорит, что необходимо немного передохнуть, значит так и сделать. Огромный процент аварий на трассах именно из-за уставших водителей.