В Подольске разбившийся в ДТП байкер потерял память

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Байк он купил лишь за неделю до этого инцидента. Возможно, просто не успел освоиться с его вождением.

В Подольске разбившийся в ДТП байкер получил очень серьёзные повреждения. Помимо того, он полностью потерял память.

ДТП в Подольске произошло в полдень 2 августа. Проезжая улицу Кирова, байкер столкнулся с автомобилем Kia. Это случилось рядом со зданием горадминистрации.

Удар был настолько силён, что крепко «досталось» и иномарке.

На свою беду, байкер перед этой поездкой не облачился в необходимую защитную экипировку. В противном случае, его повреждения могли бы быть менее тяжёлыми.

В то же время, он предусмотрительно взял с собой документы, по которым его моментально опознали.

Гонять на сумасшедшей скорости по оживлённым центральным улицам всегда являлось опасным занятием. То, что произошло в Подольске, является лишним тому подтверждением.