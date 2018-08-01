Уснувший на трассе М-10 водитель грузовика устроил ДТП

Сегодня, 17:45

Большегруз наехал на бордюр и развернулся, в Ford врезался Hyundai, цепочку замкнул Range Rover. Есть пострадавшие.

Серьезное ДТП произошло сегодня утром около деревни Завидово Конаковского района Тверской области на трассе М-10. Устроил аварию на 115-м километре дороги трезвый, неожиданно уснувший водитель грузовика Ford. Спящий шофер потерял контроль над транспортным средством, и движущийся грузовик наехал на бордюр, в результате чего автомобиль развернуло. В него врезался следовавший за ним Hyundai, в который въехал британский Range Rover.

В дорожно-транспортном происшествии получили травмы два человека, их жизни ничего не угрожает. Все участники происшествия были трезвыми. Образовалась большая пробка. Инспекторы ГИБДД устанавливают все детали аварии. Правоохранители пока никак не прокомментировали данный инцидент.