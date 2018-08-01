Во Владимире Volkswagen въехал между бетономешалкой и самосвалом

Сегодня, 15:12

В причинах ДТП разбираются приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов.

Серьезная авария произошла сегодня на объездной трассе во Владимире не далеко от рынка Тандем. При попытке перестроиться в другой ряд водитель автобуса Volkswagen неверно оценил расстояние и угол поворота и въехал между бетономешалкой и самосвалом, где и застрял.

Пострадавших в аварии нет, но все три автомобиля получили значительные повреждения.

Следует отметить, что жители Владимира только начали приходить в себя после событий 21 июля. Тогда в городе произошло сразу 3 ужасные аварии. Среди пострадавших была также девочка 9 лет.