Все водители были трезвы, но разъехаться не смогли. Инцидент произошёл на территории Каменска-Уральского.
На Урале машина полиции столкнулась с автобусом и бетономешалкой. Это произошло в 10-30 рядом с мостом на улице Алюминиевой.
Виновником ДТП, судя по всему, был водитель, управляющий бетономешалкой. Он пренебрёг правилом безопасной дистанции.
Вследствие этого он ударил машину полиции «Газель». Та по инерции ударилась в ехавший попутно пассажирский автобус ПАЗ, следующий по 19-му маршруту.
В общественном транспорте в момент ДТП находились 23 пассажира. Никто не пострадал, как и все водители.
Этого нельзя сказать о транспортных средствах. Восстановлению они, конечно, подлежат, но повреждения получили достаточно серьёзные.
Все водители на момент инцидента были трезвыми. У водителя бетономешалки с водительским стажем в семь лет, семь привлечений к админответственности. Из них в этом году уже дважды.
Авария, произошедшая на Урале перед самым въездом на мост, вызвала на дороге серьёзный транспортный затор.
Вряд ли кто-либо из водителей не знает требования о необходимости обязательного соблюдения при движении безопасной дистанции. В то же время, именно это нарушение является основной из причин ДТП.
Что водителя толкает «прижиматься» на достаточно свободной дороге и при движении с невысокой скоростью, понять трудно.