Сегодня, 14:53

Все водители были трезвы, но разъехаться не смогли. Инцидент произошёл на территории Каменска-Уральского.

На Урале машина полиции столкнулась с автобусом и бетономешалкой. Это произошло в 10-30 рядом с мостом на улице Алюминиевой.

Виновником ДТП, судя по всему, был водитель, управляющий бетономешалкой. Он пренебрёг правилом безопасной дистанции.

Вследствие этого он ударил машину полиции «Газель». Та по инерции ударилась в ехавший попутно пассажирский автобус ПАЗ, следующий по 19-му маршруту.

В общественном транспорте в момент ДТП находились 23 пассажира. Никто не пострадал, как и все водители.

Этого нельзя сказать о транспортных средствах. Восстановлению они, конечно, подлежат, но повреждения получили достаточно серьёзные.

Все водители на момент инцидента были трезвыми. У водителя бетономешалки с водительским стажем в семь лет, семь привлечений к админответственности. Из них в этом году уже дважды.

Авария, произошедшая на Урале перед самым въездом на мост, вызвала на дороге серьёзный транспортный затор.

Вряд ли кто-либо из водителей не знает требования о необходимости обязательного соблюдения при движении безопасной дистанции. В то же время, именно это нарушение является основной из причин ДТП.

Что водителя толкает «прижиматься» на достаточно свободной дороге и при движении с невысокой скоростью, понять трудно.