Футболист из ФК «Краснодар» Фёдор Смолов попал в аварию

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Спортсмен разбил свой автомобиль BMW M5 First Edition, стоимость которой оценивается в 9 млн рублей.

Авария случилась в ночь с 31 июдя на 1 августа на краснодарской улице Ставропольская. Местные правоохранители рассказали, что в ДТП был всего один автомобиль BMW M5 First Edition, владельцем которого является футболист из ФК «Краснодар» Фёдор Смолов. Считается, что на иномарке ездит девушка спортсмена, но в аварию попал сам Смолов.

По полученной информации, в автомобильной аварии с участием именитого футболиста никто не пострадал.

Отмечается, что автомобиль Смолова перепутать с другим нельзя. Он имеет необычный окрас кузова, который буквально уникальный. В России таких BMW M5 есть всего 20 машин, цена которых равняется минимум 9 млн рублей.

Стоит отметить, что сам Смолов на дорогих автомобилях не экономит. Его Lamborghini Aventador оценили в 30 млн рублей.