В Улан-Удэ за несколько минут сгорел BMW

Сегодня, 21:41

Машина буквально вспыхнула и один из очевидцев снял это на видео.

Сегодня, 31 июля, в Улан-Удэ на улице Ключевская, 57 загорелась иномарка, по предварительным данным, BMW. Сначала огонь наблюдался только с одной стороны машины, однако он очень быстро перекинулся на авто целиком и BMW сгорел буквально за несколько минут. Пострадавших нет. Существовала угроза возгорания жилых домов, так как автомобиль достаточно близко находился к домам. Но сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и принялись тушить возгорание. Его причины еще предстоит выяснить.



Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ лес загорелся около жилых домов. Опасности сейчас он не представляет, однако, пожарные сообщили, что возгорание данной местности очень сложно тушить из-за местного рельефа, потому пожаров здесь лучше избегать и не провоцировать.