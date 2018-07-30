В Рязанской области лось погиб под колесами иномарки

Сегодня, 15:07

Животное внезапно оказалось на проезжей части, где в тот момент передвигался на немалой скорости 51-летний водитель с пассажиркой. Женщина также получила травмы и повреждения, с которыми обратилась к медикам.

Лось погиб под колесами иномарки в Рязанской области на трассе М-5 «Урал». Автомобиль Chevrolet Klan также был сильно поврежден вследствие столкновения, а лось получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте трагедии. Водитель во время аварии серьезно не пострадал, о чем сообщают прибывшие на место происшествия медики.

Отмечено, что лоси и другие крупные животные нередко выходят на проезжую часть, а в некоторых регионах вблизи таких мест расставлены предупреждающие знаки. Нередко жертвами ДТИ становятся и другие представители фауны, ведь на трассе автомобилисты передвигаются достаточно быстро и не успевают затормозить.