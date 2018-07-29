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Люди, которые стали свидетелями жуткой аварии, поделились подробностями.

Как сообщают очевидцы, в Крыму произошло ДТП со смертельным исходом на трассе Николаевка – Симферополь. По предварительной версии, молодая женщина около 20-25 лет переходила дорогу, но неожиданно выскочил автомобиль. Он, по словам местных жителей, разогнался до скорости равной 200 км/час. От такого сильнейшего удара у девушки отлетела нога. Девушка, к сожалению, не выжила.

В социальной сети ведется обсуждение данного события. Фолловеры предполагают, что девушка хотела быстро перебежать дорогу в неположенном месте, но не думала, что встречный автомобиль будет ехать с такой скоростью – она считала, что успеет.

Очевидцы утверждают, что зрелище после ДТП на дороге – просто ужасное, а слабонервным лучше на такое не смотреть. Авария, к слову, произошла неподалеку от Николаевки. Юзеры предполагают, что девушка именно оттуда и «спешила».

Правоохранители пока что никак не комментируют данную информацию. Об этом станет известно позднее.

Сотрудники полиции неоднократно предупреждают пешеходов о том, что не стоит переходить дорогу в неположенных местах. Они утверждают, что процент выживаемости при столкновении машины с пешеходом достаточно низкий, поэтому рекомендуют более бережно относиться к собственной жизни.