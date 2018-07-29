Водитель Volvo погиб при столкновении с фурой на трассе М-4 под Воронежем

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Погибший значительно превысил безопасную скорость движения, и протаранил прицеп грузовика. Пассажиры его автомобиля госпитализированы с тяжелыми повреждениями.

Жуткое смертельное ДТП имело место 28 июля на трассе М-4 «Дон» под Воронежем на 619-м километре около 05:00. Автомобиль Volvo XC90 следовал из столицы в направлении Ростова-на-Дону, водитель существенно превысил скорость автомобильного движения, и врезался в прицеп следовавшего впереди грузовика Renault Premium, за рулем которого находился 53-летний мужчина. При столкновении с фурой 43-летний водитель шведского внедорожника получил тяжелые травмы, и погиб еще до оказания первой помощи на месте катастрофы. В легковушке серьезные травмы получили 48-летняя пассажирка и 37-летний пассажир, их госпитализировали. На месте автокатастрофы работают сотрудники ГИБДД, им предстоит разобраться во всех деталях трагического происшествия.

По данным УГИБДД, за последнее дежурство в регионе зафиксировано 82 ДТП, из которых 45 пришлось на город Воронеж, 25 имели место в муниципальных районах, и 12- на федеральных автотрассах. В 12 ДТП пострадали 16 человек, 1 погиб, остальные получили различные телесные повреждения. В Воронежской области произошло 11867 административных правонарушений, зафиксировано 11018 фактов превышения скорости.