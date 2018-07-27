В Воронеже «Газель» с пассажирами покатилась назад и протаранила ограждение

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Водитель никак не реагировал на требования пассажиров и после аварии скрылся.

В Воронеже 27 июля в 8:30 утра возле дома № 42 на улице Ленина «Газель», которая следовала по маршруту № 88а и наполненная людьми, начала катиться назад, протаранила ограждение и, к счастью для пассажиров, остановилась. Люди, находившиеся внутри маршрутного такси, утверждают, что водитель никак не реагировал на их возгласы и требования как-то остановить машину, которая уже покатилась. Они полагают, что он был или в состоянии алкогольного опьянения, или сильно переутомлен. Когда произошло дорожно-транспортное происшествие, мужчина не стал дожидаться правоохранительных органов и скрылся с места происшествия. Сейчас обстоятельства ДТП и местонахождение водителя маршрута выясняются.



Ранее сообщалось, что также в Воронеже загорелось маршрутное такси с пассажирами внутри. Пострадавших нет, но люди были очень сильно напуганы. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар. Причина данного инцидента выясняется.