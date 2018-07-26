В Псковской области в ДТП столкнулись 6 машин

Сегодня, 23:07

Столкнулись фура и пять легковых автомобилей.

ДТП случилось на трассе Р-23 Санкт-Петербург - Невель возле деревни Ротный Двор в Стругокрасненском районе Псковской области.

Виновником, как говорят очевидцы, является водитель грузовика. Фура въехала в автомобили, остановившиеся на красный сигнал светофора перед ремонтируемым участком дороги. В результате, разбитыми оказались 6 машин.

По какой причине грузовик не затормозил, на данный момент неизвестно. Может, водитель просто заснул. По причине усталости можно заснуть за рулем даже с открытыми глазами.

В результате ДТП пострадали три человека, один из них – водитель грузовика, который госпитализирован.

В обе стороны от ДТП протянулась огромная пробка. Ситуацию еще усугубляет сужение из-за ремонта дорожного полотна.

Пресс-служба УМВД сообщает, что на место выехали все необходимые службы. Уточняются обстоятельства происшедшего.