Генпрокурор Украины взял дело о сбитой в Киеве русской девочке под личный контроль

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ДТП, в котором под колёсами внедорожника Hummer погиб 10-летний ребёнок, вызвал широкий общественный резонанс.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко обратил внимание на дорожную аварию, в которой погибла школьница из России. Дело о сбитой в Киеве русской девочке глава надзорного ведомства взял под личный контроль, о чём написал в собственном Facebook.

О том, что под колёсами внедорожника Hummer погиб 10-летний ребёнок, стало известно накануне вечером. Девочка приехала с мамой из России. Школьница переходила дорогу через пешеходный переход на зелёный сигнал светофора, когда на неё совершила наезд иномарка под управлением нетрезвого водителя. Последний после ДТП попытался скрыться, а во время задержания полицией оказал сопротивление. Выяснилось, что за рулём внедорожника находился 23-летний предприниматель. За него уже высказали желание поручиться несколько депутатов Рады.

Ранее мы писали, что в Дагестане на дороге сбили беременную женщину. Автомобилист совершил наезд на пешехода на глазах у родственников.