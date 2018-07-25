В Пермском крае полицейские поймали «гонщика» в трусах

Сегодня, 13:21

За 25-летним лихачом была организована целая погоня, в результате которой парень заехал во двор и пытался «удрать» от полицейских.

В Пермском крае в Добрянке полицейские поймали «гонщика», который старался оторваться от автомобиля ГИБДД. Данное происшествие случилось 23 июля. Сейчас видео погони попало в Сеть.

Известно, что водитель в состоянии алкогольного опьянения свернул с дороги и стал ехать по оживлённому тротуару. Перепуганные люди разбегались во все стороны. В один момент 25-летний «гонщик» врезался в дерево.

Это произошло из-за инспектора, которому удалось частично пролезть в водительское окно и схватить нарушителя.

Когда хулигана вытащили из автомобиля, то оказалось, что он был в одних трусах. Вокруг пьяного «гонщика» собрались люди, один человек даже ударил парня в лицо за его вождение.

В конечном итоге нарушителя задержали, а разбитое авто отправили на штрафстоянку.