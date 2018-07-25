«Бес попутал»: Соцсети бурно обсуждают сотрудника ДПС, которого сбила Priora

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Пострадавшего обвинили в несоблюдении элементарных правил безопасности и создании аварийной ситуации.

В Ростовской области накануне произошло ужасное ДТП с участием мужчины и автомобиля. Соцсети бурно обсуждают сотрудника ДПС, которого сбила Lada Priora. В паблике «Ростов Главный» пользователи оставляют свое мнение по поводу увиденного.

«Я даже не знаю что сказать, это сотрудник дорожного постовой службы или школьник недоразвитый, взял побежал налево даже не глянул», «Александр, а если бы Lada Priora ехала с нормальной скоростью? Последствия чувствуете?!», «Бес попутал», «Поэтому проезжать мимо ДПС надо снижать скорость, они же как дети , в любой момент могут побежать», - написали юзеры.

Видеозапись аварии опубликована в группе в паблике «Ростов Главный».