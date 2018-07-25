После ДТП в Томске водителя пришлось извлекать из салона

Сегодня, 08:14

Очередное ДТП произошло в центре региона. Дорогу не поделили грузовик и экскаватор.

ДТП в Томске случилось утром в месте пересечения Герцена с Комсомольским проспектом. Водителя грузовика пришлось извлекать из салона.

Проезжая перекрёсток, водитель грузовика Kia Bongo допустил столкновение на большой скорости с экскаватором, двигавшимся впереди него.

Удар был такой силы, что мужчину, управлявшего Kia Bongo, заблокировало в кабине. На месте работали представители всех экстренных служб.

До того, как извлекать заблокированного водителя, спасатели предварительно отключили аккумуляторы грузовика, во избежание его возгорания.

Когда мужчину удалось извлечь из салона, его передали медикам, срочно доставившим пострадавшего в больницу.

ДТП привело к тому, что в месте его происшествия образовалась серьёзная пробка.

Сведения предоставлены региональной ПСС.