Бузова на МКАД врезалась в фуру

Сегодня, 18:27

По дороге на площадку шоу «Дом-2» телезвезда попала в ДТП. Женщина отделалась испугом, а ее Mercedes-Benz потребуется длительная и основательная реабилитация.

Ольга Бузова после вечерней трапезы в своем ресторане отправилась на съемочную площадку «Дом-2» для съемок эфира. Однако по дороге она попала в аварию: на МКАД она врезалась в фуру. Очевидцы сообщили, что в ее дорогое авто Mercedes-Benz въехал большегруз. К счастью, грузовик двигался на невысокой скорости, а потому никто из участников происшествия не пострадал. В то время, как Бузова отделалась легкими ушибами, ее автомобилю потребуется капитальный ремонт.

Теперь во всех деталях ДТП предстоит разобраться инспекторам ГИБДД.