В Сыктывкаре ребенок вылетел из мчащегося автомобиля

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Чрезвычайное происшествие произошло 16 июля на одной из оживленных сыктывкарских дорог в районе АЗС в Дырносе.

Как сообщают очевидцы, в Сыктывкаре ребенок вылетел из мчащегося на огромной скорости автомобиля. Видео с ЧП попало в сеть, где уже успело набрать множество просмотров и комментариев. Пользователи в шоке и не понимают, почему девочка не была пристегнута.

К счастью, ребенок не пострадал, она могла отделаться разве что парой ссадин с испугом. Юзеры утверждают, что такое падение – чистой воды везение, поскольку за автомобилем с ребенком могла ехать другая машина.

На записи видно, что девочка, вывалившись из машины, сразу же встала и побежала к авто. Из салона вышел мужчина, который предположительно приходится отцом ребенку.

Обыватели сети возмущены такой безответственностью отца. Они считают, что он должен был установить в салоне детское автокресло, и тогда бы беды не случилось. Из-за такого пренебрежительного отношения к ПДД страдают в первую очередь ни в чем невиноватые дети.