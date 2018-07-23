Сегодня, 17:19

Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Дзержинского и Красноармейской, в половине седьмого вечера.

Как сообщили источники, в Кемерове произошло массовое ДТП с реанимобилем, в результате которого пострадала медработница.

Машина скорой помощи ехала со включенной сиреной по улице Дзержинского, а «Лада Калина», ехавшая по Красноармейкой улице, не захотела пропускать машину с медработниками. В результате этого «скорая» въехала в автомобиль отечественного автопрома, а затем ее откинуло в сторону, где на тот момент находилась Mitsubishi Pajero, стоящая спереди иномарки Ford.

Как сообщают очевидцы, водители легковых автомобилей со своими пассажирами не пострадали. Больше всего досталось девушке, которая является сотрудником скорой помощи – ее коллеги вынесли на руках.

Теперь в ситуации придется разобраться сотрудникам ГИБДД, которые должны установить истинную причину столкновения. Правоохранительные органы сообщают, из-за неправомерных действий водителей очень часто происходят ДТП с летальным исходом. В частности, многие автовладельцы не пропускают «скорую», из-за чего страдает или человек, находящийся в предреанимационном состоянии в кабине медмашины, или же участники дорожного движения.