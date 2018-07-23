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Авария произошла в понедельник утром на пустой трассе. Несмотря на то, что, к счастью, обошлось без пострадавших, виновник ДТП будет привлечен к уголовной ответственности.

В Красноярском крае пьяный водитель протаранил машину дорожников. По свидетельству рабочих, они уже заканчивали разметку на своем участке трассы, когда вдруг в их машину с оборудование и инструментами, на большой скорости врезалась иномарка. Водитель легкового автомобиля выбрался из салона и сел на капот. Рабочие думали, что мужчина травмирован, однако приехавшие на место происшествия автоинспекторы установили, что он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Настолько сильного, что у алкотестера не хватило значений для определения точного количества промилле. Дальнейшее разбирательство показало, что виновник ДТП еще два года назад был лишен прав за аналогичное правонарушение. Нарушителя увезли в полицию, где на него будет заведено уголовное дело. Мужчине грозит реальный срок заключения.

Фото взято с ресурса ЧП Красноярск.