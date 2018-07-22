В Дагестане на дороге сбили беременную женщину

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Молодая беременная женщина погибла на дороге. ДТП произошло на Дербентской трассе вечером 20 июля.

Недалеко от села Новый Параул в Дагестане девушка вышла из маршрутки. Ей нужно было перейти на другую сторону дороги. Автомобиль, ехавший по трассе, сбил молодую женщину на глазах ее сестры и ребенка, которые ждали на противоположной стороне дороги. У беременной женщины остались еще двое детей.

Местные жители рассказали, что это уже шестой трагический случай, произошедший в этом году на месте, где сбили беременную женщину.

Люди многократно обращались к местным властям с просьбой оборудовать этот участок дороги пешеходным переходом. Но их просьбы остались без ответа. Видео предоставлено ВКонтакте.