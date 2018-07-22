В Тюмени перевернулась «Газель» с бензином на бешеной скорости

Сегодня, 11:30

В результате безрассудных действий водителя отечественного грузовика пострадал и автомобиль Toyota Camry.

Как сообщают источники, в Тюмени грузовая машина марки «Газель» с бензином в кузове на бешеной скорости перевернулась на одном из участков дороги, которая проходит на пересечении улиц Полевой и Луначарского.

По данным СМИ, отечественный автомобиль нарушил ПДД, проехав на красный свет светофора, въехал в машину японского производства, от которого та сразу же вспыхнула огнем.

«Газель» перевернулась, а из ее кузова начал вытекать бензин, который едва не загорелся. К счастью, оба автомобилиста остались целы и невредимы. Последствия возгорания были потушены специалистами экстренной службы.

Очевидцы признаются, что все обошлось неожиданно хорошо – при такой ситуации все могло закончиться летальным исходом.

Напомним, в Тюмени прошел жуткий ливень. Последствия от разрушительных действий природного катаклизма до сих пор не могут устранить.