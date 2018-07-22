Страшное ДТП в Бурятии: Погибла целая семья

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Проблем с состоянием трассы и с погодой не было. А три трупа появились.

В Бурятии произошло страшное ДТП. В нём погибла целая семья. Видимо, вновь повлиял человеческий фактор: невнимательность или самонадеянность водителя.

ДТП произошло на территории Мухоршибирского района. Автомобилем Toyota управлял 30-летний водитель. В салоне была его жена такого же возраста, их 8-летняя дочка и её бабушка в возрасте 56-ти лет.

Столкновение произошло с грузовиком Mask. Предварительная версия – иномарка не предоставила ему преимущества.

Удар был такой силы, что все, кроме мужчины, погибли. Сейчас врачи пытаются спасти ему жизнь.

Сведения предоставлены региональным УГИБДД.

Выживет ли глава семьи, пока неясно. Что может чувствовать человек, знающий, что его семья могла бы остаться живой, будь он внимательнее, можно только догадываться.

Почему водитель проявил беспечность, когда в салоне были самые близкие ему люди, неизвестно.