В Ставрополе не поделили дорогу три иномарки

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Это произошло при круговом движении. Все автомобили имеют существенные повреждения.

21 июля в Ставрополе не поделили дорогу сразу три иномарки. Это произошло в центре при проезде улицей Доваторцев.

По сведениям очевидцев, известно, что водители и пассажиры лишь «слегка испугались». Их автомобилям повезло меньше.

На месте ДТП в Ставрополе были отмечены незначительные временные заторы движения.

Жители города уже сообщили, за истекшие сутки на том же самом месте это второе схожее ДТП.

Либо не понимают, как там двигаться, либо понимают, но соревнуются, кто «круче». Хорошо, что итог этого «выпендрёжа» не трагический.

Правоохранители, прибывшие на место инцидента, расследуют, что стало его причиной, и кто стал виновником ДТП.