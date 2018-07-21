ДТП на Украине: Погибли двое россиян, грузин и 8 украинцев

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Грузовой автомобиль не оставил шансов пассажирам маршрутки, уверены очевидцы.

Крупное столкновение автомобилей стало ударом для родных 11 погибших. ДТП на Украине молниеносно унесло жизни людей. По последним данным, погибли двое россиян, несовершеннолетний грузин и 8 украинцев. Причины происшествия не сообщаются, ссылаясь на следствие. Очевидцы уверенно заявляют, что виной всему несчастный случай.

На месте происшествия работают эксперты. Выводы обещают дать после полной проверки. Напомним, этот микроавтобус вез пассажиров из украинской столицы в город Ровно. Возле села Глубочинцы маршрутка столкнулась с фурой. Водителю микроавтобуса тоже не удалось выжить.