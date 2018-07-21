В Татарстане перевернувшаяся бетономешалка придавила водителя

Автомобиль был с номерами Ленинградской области. Мужчину достали из кабины с большим трудом.
Инцидент случился в Татарстане на территории Верхнеуслонского района. Там перевернувшаяся бетономешалка придавила 30-летнего водителя.
Бетономешалка с ленинградскими номерами двигалась в гружёном состоянии по территории Введенской Слободы. На улице Центральная рядом с церковью мужчина не смог справиться с управлением.
Бетономешалка завалилась набок, а водителя зажало в кабине.
На место прибыли спасатели. Извлечь пострадавшего удалось лишь применив грузовой «КамАз» с манипулятором, проезжавший в это время мимо.
После этого мужчину передали прибывшим медикам, а те доставили водителя в клинику Верхнеуслонского района. О тяжести полученных травм пока не известно.
Сообщение сделано пресс-службой регионального МЧС.