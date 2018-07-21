Воронежцев позабавило массовое столкновение автомобилей возле цирка

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Не настолько циничны жители Воронежа, чтобы насмехаться над дорожно-транспортными происшествиями, но обстоятельства пятничного инцидента вызвали улыбку у многих пользователей социальных сетей.

Воронежцев позабавило массовое столкновение автомобилей возле рынка и городского цирка поздно вечером, когда движение на этом участке дороги сведено практически к нулю. Тем не менее, судя по снимку, сделанному автором публикации, коварная пятница возымела действие на реакцию водителей четырех автомобилей, которые на пустом участке дороге умудрились устроить «паровозик».

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Судя по посту автору, участники происшествия даже не выясняли отношения, а просто осмотрели свои транспортные средства, горестно, но благодушно вздохнули и, разъехались. Комментаторы назвали данное действо «цирковым представлением». Некоторые пользователи заметили, что водители были явно не в адекватном состоянии и могли совершить этой ночью более тяжкие ДТП. Правоохранители пока никак не отреагировали на пост в социальной сети.