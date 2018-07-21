В Дагестане 2 человека погибли и 12 пострадали в ДТП с микроавтобусом

Сегодня, 10:24

Трагедия произошла ранним субботним утром на федеральной трассе возле населенного пункта Избербаш.

По предварительным данным коммуникационного отдела Минздрава республики, в Дагестане два человека погибли и 12 пострадали в ДТП с микроавтобусом. Как свидетельствуют очевидцы происшествия, ранним утром на свободной трассе, автомобиль ВАЗ-2114 неожиданно на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом частного перевозчика, в котором находились 15 пассажиров. В результате лобового столкновения, транспортные средства вылетели в кювет.

Прибывшие на место происшествия бригады скорой помощи, констатировали смерть двух человек. В местную больницу были госпитализированы 12 пассажиров. В настоящее время трасса освобождена для движения. Ведутся следственные действия, опрашиваются свидетели трагедии. Проверяются данные всех камер видеонаблюдения.