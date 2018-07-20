Ликвидацией последствий ДТП с бензовозом в Новосибирске занялись пожарные

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В ДТП в Новосибирске столкнулись ВАЗ и бензовоз. На место происшествия прибыли пожарные, которые ликвидируют последствия аварии и убирают с дороги разлитое горючее.

Очевидцы поделились в Сети фотографиями, на которых видно последствия аварии машин, которые столкнулись на улице Полякова рядом с городской свалкой. Эта дорога соединяла два шоссе – Каменское и Гусинобродское.

Как сообщают жители, бензовоз ехал впереди, а автомобиль его догонял. В итоге, «Жигуль» врезался во вторую машину своим бампером. От удара грузовой автомобиль упал, перевернувшись набок. Резервуар с горючим был поврежден, и оно вылилось на дорогу. На место происшествия сразу были вызваны пожарные, которые смыли бензин с асфальта.

У автомобиля в ДТП была сильно деформирована вся передняя часть, однако водитель не пострадал. Некоторые заметили, что он хоть и стоял, держась за руль, но получил лишь ушибы. А вот водитель бензовоза травмировал ногу. Оба пострадавших отказались от оказания медицинской помощи.