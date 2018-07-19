Жуткое ДТП на Кубани: иномарка столкнулась с двумя грузовиками

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На Кубани, в Красноармейском районе, на кольце возле станицы Ивановской около 18:00 произошло жуткое ДТП.

Столкнулись КамАЗ, Freightliner и иномарка. По имеющимся данным, в ДТП двое погибших. Один – водитель легковушки, которую буквально разорвало на куски двумя огромными грузовиками. Машина повреждена до неузнаваемости, определить ее модель и марку невозможно. Второй погибший – водитель КамАЗа, его тело было зажато в кабине, спасателям пришлось доставать его с помощью гидравлического инструмента.

По предварительным данным, водитель КамАЗа-зерновоза не убедился в безопасности маневра на перекрестке и столкнулся с другим грузовиком, который в этот момент обгоняла легковушка. Иномарка столкнулась с обоими грузовиками сразу, и ее раздавило между ними.

К таким страшным авариям приводит порой несоблюдение ПДД при проезде перекрестков. А ведь правила эти написаны кровью жертв, их выполнение жизненно необходимо.