Во Владивостоке пьяная автоледи «раздолбала» семь автомобилей

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Женщины за рулём продолжают «чудить». Плохо, когда это наносит существенный ущерб другим.

Во Владивостоке пьяная автоледи «раздолбала» сразу семь припаркованных автомобилей. Это случилось ранним утром 19 июля.

Женщина управляла автомобилем Toyota Vitz. Местом инцидента стала придомовая парковка рядом со зданием по Гульбиновича,31.

Каким образом ей удалось повредить сразу семь автомобилей, предстоит установить правоохранителям.

Сразу после этого сигнализации на авто подняли такой вой, что проснулся весь дом. Встревоженные владельцы машин выбежали на улицу и оказались шокированными видом своих повреждённых «коней».

Автоледи, почуявшая, чем это пахнет, постаралась прикинуться одной из них. Однако её вычислили очень быстро и не дали смешаться с толпой сбежавшихся зевак.

После этого пострадавшие вызвали полицию. Та приступила к расследованию.