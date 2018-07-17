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17 июля недалеко от села Малые Кульбаки в дорожной аварии погибли четверо участников дорожного движения.

Как сообщают правоохранительные органы, сегодня под Белгородом произошло массовое ДТП со смертельным исходом. Стало известно, что по пути следования на трассе Белгород-Томаровка водитель Renault LOGAN не смог справиться с управлением автомобиля и его машину занесло на встречную полосу.

В результате выезда на неразрешенную полосу, водитель Renault въехал в машины «Лада Приора», «Нива» и Freightliner, которые, ничего не подозревая, направлялись по нужной части дороги. Представители МДВ РФ заявили, что при столкновении люди, находившиеся в машине-виновнице ДТП и «Ниве» получили серьезные травмы, несовместимые с жизнью. Они скончались на месте.

ДТП случилось в 11:40 по МСК.