Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Москве

Сегодня, 13:49

Погибших нет, но многим нужно оказать медицинскую помощь.

На месте происшествия ДТП с автобусом недалеко от станции метро «Коньково» в Москве дежурят медики, полиция и пожарные. По меньшей мере два человека пострадали в результате столкновения автобуса со столбом. Данные устанавливают специалисты, а если вину водителя автобуса докажут, то ему грозит серьезная ответственность.

Напомним, что подобный случай произошел перед новым годом. На YouTube опубликовали видео, на котором снят момент наезда рейсового автобуса на людей в переходе на станции метро Славянский бульвар в Москве. Это произошло из-за неисправности тормозов.