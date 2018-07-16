Пьяный водитель наехал на детей под Псковом

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Невнимательность мужчины на ночной трассе стоила жизни одной девочки. Ее подруга госпитализирована с тяжелыми повреждениями.

В ночь на 15 июля около 00:30 на трассе под Псковом произошло жуткое смертельное ДТП. Пьяный 31-летний водитель на автомобиле Audi 80 не справился с управлением транспортным средством при пересечении изгибающегося участка дороги, вылетел на встречную линию движения, где наехал на троих детей. Девочки-подростки шли навстречу автомобильному движению, однако ни на одной из них не было светоотражающих элементов.

Одна из девочек 2004 года рождения получила тяжелые травмы, и скончалась на месте происшествия. Ее подруга 2005 года рождения госпитализирована в ближайшее медучреждение, где врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы и травмы. Третья девочка отделалась закрытым переломом лучевой кости в верхней части предплечья и сильным испугом. По факту данного происшествия проводится проверка.