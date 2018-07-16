Автоледи устроила тройное ДТП в Ставрополе

Сегодня, 08:35

Женщина на иномарке хотела «проскочить» на красный.

Даже красный сигнал светофора не стал помехой для отчаянной автоледи в Ставрополе. Женщина поплатилась за свое халатное отношение к правилам дорожного движения – она попала в аварию. Но помимо этого ее действия чуть не унесли жизни и других участников трафика – она устроила тройное ДТП.

На перекрестке Лермонтова и улицы Доваторцев автоледи влетела в два автомобиля, которые ехали перпендикулярно дороге, по которой двигалась водитель-неумёха. Как сообщают очевидцы, сейчас женщина находится в больнице с травмой головы. Об остальных подробностях станет известно позднее.