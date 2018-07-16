«Девушка с татуировкой совы»: В Новосибирской области на ЖД найден обнаженный труп

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Опознать погибшую невозможно из-за количества травм на теле и лице. Инцидент зафиксирован в Коченевском районе, проводится следственная проверка.

В Новосибирской области на путях в районе ЖД найден обнаженный труп гражданки, чью личность пока не установили. Известно, что девушка отличается татуировкой совы на запястье. По ее телу также есть и другие тату, но их целостность разобрать трудно из-за полученных травм. Отмечается, что лицо сильно повреждено, это особо усложняет идентификацию личности.

По факту инцидента сотрудники правоохранительных органов намерены провести ряд оперативно-следственных мероприятий и установить, каким образом поезд мог сбить гражданку. В полиции рассказали, что погибшая имела черный цвет волос. Если кому-либо что-то известно о личности, просьба обратиться в соответствующее ведомство.