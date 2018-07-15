Москвич на иномарке снес забор и вылетел на трамвайные пути в Казани

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Фото серьезного ДТП на улице Декабристов показали в Сети случайные очевидцы. Лихач на «Акуре» снес ряд металлических преград, прежде чем парализовать движение трамваев.

ДТП в Казани произошло 15 июля в первой половине дня. В настоящее время пресса не знает имя виновника аварии, его состояние и причину неконтролируемого заноса. Известно, снес забор и вылетел на трамвайные пути москвич на иномарке «Акура».

Источник фото: портал Kazanfirst

Предполагается, автомобилист не справился с управлением из-за невнимательности. Следствием ДТП стало скопление городских трамваев на улице Декабристов.