Женщина-автомобилист спровоцировала массовое ДТП на Назаровско-Ачинской трассе

Сегодня, 14:32

Сразу 4 автомобиля столкнулись под Краснодаром по вине дамы за рулем желтой Toyota. Оказавшаяся между двух машин-участников аварии Honda превратилась в груду металла.

Водители Краснодарского края прозвали участок Назаровско-Ачинской трассы в районе Назаровской горы гоночным, ведь ДТП здесь случаются едва ли не чаще всего в области. На этот раз массовое столкновение спровоцировала женщина-автомобилист на Toyota, решившая срезать через одну сплошную полосу дорогу к заправке. Honda моментально настигла задний бампер предполагаемой нарушительницы, а летевшая позади ее Mazda превратила вторую жертву ДТП в груду металла. Дополнила жуткую картину отечественная LADA, ставшая на пути летевшей в кювет Toyota.

Источник фото: «ВК» - портал «Ачинск Автоканал»

К счастью, массовое ДТП на Назаровско-Ачинской трассе обошлось без жертв. Дорожная полиция приступила к расследованию аварии.