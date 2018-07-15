Под Оренбургом в жутком массовом ДТП погиб человек

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Вчера на Загородной трассе лоб в лоб столкнулись Daewoo Nexia и Skoda Octavia. Водитель скончался, две пассажирки получили тяжелые травмы.

Вчера вечером под Оренбургом около поворота в деревню Солнечный по неустановленным причинам столкнулись две иномарки. В жутком массовом ДТП пострадали Daewoo Nexia и Skoda Octavia. Очевидцы утверждают, что водитель немецкого автомобиля погиб до оказания медицинской помощи на месте трагедии. В чешской легковушке тяжелые травмы получили женщина и девочка-подросток.

На место смертельной аварии выезжала региональная бригада сотрудников первой пожарной спасательной части Последствия ДТП ликвидировал расчет в количестве четырех человек. Правоохранителям предстоит разобраться во всех деталях трагедии. Официального комментария пока не было.