В Перми перевернулся мусоровоз

Вчера, 23:28

Как говорят очевидцы, у машины отказали тормоза. Водитель пытался отвернуть от столкновения со встречными машинами, от резкого поворота мусоровоз вылетел с дороги и перевернулся вверх колесами.

Произошло это в Перми на площади Восстания. По другой версии, водитель грузовика заснул за рулем.

Пострадавших нет, хотя на место ДТП приезжала «Скорая». Водитель самостоятельно выбрался из машины, он был трезв, все документы в порядке. Принадлежит грузовик фирме «Экол», занимающейся вывозом строительного и бытового мусора.

Довольно быстро машину перевернули на колеса и утащили с площади. Рассыпавшийся мусор убрали тоже.