Неподалёку от Крымского моста произошло смертельное ДТП

Сегодня, 10:13

Его жертвой стал, как минимум, один человек. Ещё трое – серьёзно пострадали.

Смертельное ДТП произошло неподалёку от Крымского моста. Оно случилось в двух километрах от него, в Крыму, рядом с АЗС.

Трассу ранним утром не поделили три автомобиля. Это Toyota Land Cruiser, BMW и «Жигули». Кто стал виновником аварии, устанавливается.

Наиболее других пострадали «Жигули». Задняя часть отечественного авто оказалась полностью вмятой. Именно из него и извлекли погибшего и троих раненых.

По другой версии погибли двое: женщина и девочка-подросток. Травмированных, соответственно, тоже двое

От регионального МЧС и правоохранителей комментарии пока не поступали.

В соцсетях уже пишут, что смерть в ДТП – всегда страшно. А, когда едешь с отдыха – в особенности.