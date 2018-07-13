В Казани водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

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Видео с ДТП было опубликовано на YouTube. Мать даже не попыталась остановить мальчика на самокате.

В Казани ребенок на самокате попытался пересечь проезжую часть по пешеходному переходу. Примерно на середине дороги его сбила легковая машина марки Lada. Водитель даже не заметил ребенка, потому как продолжил ехать, протащив мальчика, которого только что сбил, еще несколько метров. Мужчина понял, что что-то не так, когда увидел машущую руками женщину, мать ребенка. Дорожно-транспортное происшествие удалось запечатлеть на камеру. Видео выложил человек, назвавшийся Владиславом.

На нем четко видно, что женщина даже не попыталась остановить мальчика, выезжающего на проезжую часть. В какой-то степени это говорит о халатности матери ребенка. О состоянии мальчика пока ничего не известно, так как видео обрывается на том, что ребенка уносят с проезжей части.

Правоохранительные органы настаивают на том, что ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра около проезжей части. И тем более, не выпускать их туда самостоятельно. Родители всегда должны сопровождать ребенка даже на пешеходном переходе, потому как маленьких детей водителям очень трудно заметить.