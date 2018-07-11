В Чечне школьник на автомобиле сбил насмерть двухлетнего ребенка

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12-летний мальчик взял ключи от машины отца, не сказав никому ни слова.

В селе Октябрьское, которое находится в Чечне, случился страшный инцидент. Школьник вместе со своими родителями приехал в гости на автомобиле в гости к родственникам. Пока родители мальчика отвлеклись, тот взял без спроса ключи от припаркованной машины, завел ее и не заметил рядом стоящего двухлетнего ребенка – он сбил его насмерть.

Следственный комитет сообщает, что ребенок умер во время того, как его доставляли в больницу. Сейчас проводится доследственная проверка по факту гибели несовершеннолетнего, который оказался под колесами машины. О результатах проведенного расследования станет известно позднее