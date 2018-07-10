В Петербурге водитель чудом спасся из горящей машины

Сегодня, 13:25

На Московском проспекте машина вспыхнула на ходу, испугав людей.

Сегодня на пересечении Обводного канала и Московского проспекта в Петербурге водителю чудом спасся из горящей машины Renault. Пожар в 11:05 ликвидировали.

«На пересечении Обводного канала и Московского проспекта сгорел Renault. Мужчина успел вылезти из машины, все в порядке. Пожарных пока нет, в 112 говорят, что бригада направлена», - говорят очевидцы в соцсетях.

Причины резкого возгорания пока неизвестны, однако вероятно произошло замыкание электропроводки в передней части машины. Водитель в порядке, помощь медиков ему не понадобилась.