В Рязани на пешеходном переходе сбили ребенка с велосипедом

Сегодня, 07:17

Шокирующая чрезвычайная дорожная ситуация произошла в микрорайоне Канищево, около 18:00.

Как сообщили очевидцы в соцсети, в Рязани сбили ребенка с велосипедом – прямо на пешеходном переходе. Инцидент произошел на Интернациональной улице, д. 23. Свидетели ДТП утверждают, что мальчик жив, но с тяжелыми травмами его доставили в детскую ОКБ.

Машина, совершившая наезд на транспорт мальчика, сильно помяла его велосипед. Теперь, из-за происшествия, на месте въезда в микрорайон образовалась пробка.

Официальна версия следствия пока что не была озвучена правоохранителями. О причинах жуткого ДТП станет известно позднее.