На трассе М-9 жертвой стал один человек

Сегодня, 18:55

На трассе М-9 «Балтия» произошла авария со смертельным исходом.

Об этом стало известно от пресс-службы областного Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. Авария случилась на 42 километре Новорижского шоссе 9 июля.

Столкнулись два транспортных средства. В результате наезда одного средства передвижения на другое погиб один человек.

По уточненным данным, полученным от СМИ, на обочине дороги стоял пассажирский автобус. Именно на него совершил наезд грузовик. Произошло столкновение, которое стало причиной смерти водителя автомобиля.

Обстоятельства, которые повлекли за собой аварию и гибель человека, выясняются.