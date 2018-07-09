Детское кресло и подушка спасли 3-летнего малыша в ДТП на Ставрополье

Сегодня, 18:41

Семейная пара с двумя детьми в отечественном автомобиле попала в аварию в Минераловодском городском округе. Микроавтобус Nissan въехал в Lada Granta.

Вчера на перекрёстке трасс на выезде из села Дунаевки в Минераловодском округе на Ставрополье произошло ДТП. Микроавтобус Nissan въехал в левую переднюю часть Lada Granta. В отечественном автомобиле находилась супружеская пара с двумя маленькими детьми, причем на переднем сидение справа от водителя было установлено детское кресло, в котором находился мальчик. В момент удара сработала подушка безопасности. Система пассивной безопасности и автокресло спасли 3-летнего малыша от тяжелых травм, ребенок отделался сильным испугом.

Прибывшие спасатели сначала обесточили автомобиль, а затем помогли людям в автомобиле. К счастью, авария обошлась без жертв, никто не пострадал. В целях профилактики мальчика с 32-летним отцом доставили в ЦРБ Минвод.