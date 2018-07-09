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В Тюмени произошло ужасное ДТП с мотоциклом и ГАЗелью

Сегодня, 10:52

Авария произошла по вине водителя автомобиля, есть пострадавшие. Ужасное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром, 9 июля.

 По неподтвержденной информации, ГАЗель и водитель мотоцикла столкнулись на перекресте улиц Профсоюзная и Советская. Полицейские выяснили, что в ДТП виновен водитель автомобиля. В больницу вызов поступил в восемь утра по местному времени, через три минуты сотрудники медицинской помощи уже были на месте аварии, а позже пришлось привлечь еще одну машину для перевозки раненых вследствие аварии.

 На данный момент пострадавшие находятся в местной больнице №2. У водителя обнаружили перелом голени, его транспортировали в отделение травматологии. Администрация Тюмени сообщает, что с начала года участились случаи аварии с участием водителей мотоциклов. Только 2 мая в городе произошло 4 аварии, в ходе которых погиб один участник ДТП.

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